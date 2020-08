Białoruś: Yandex na celowniku władz? Do biur wkroczyli uzbrojeni ludzie

Protesty na Białorusi odbiły się w mediach szerokim echem, ze względu na to, że przez trzy dni państwo było odcięte od internetu . Chociaż wydawało się to niemożliwe, władze wyłączyły sieć na terenie całego kraju, w związku z czym media społecznościowe, niezależne serwisy i instytucje nie działały.

Yandex to międzynarodowa korporacja będąca właścicielem rosyjskiej wyszukiwarki internetowej o tej samej nazwie. Działająca od 2010 roku wyszukiwarka już w 2017 roku firma miała ponad 50 proc. udział w rosyjskim rynku i była to ósma co do wielkości wyszukiwarka świata.