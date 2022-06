Bestia z Izraela. Autonomiczna rewolucja na polu walki

System M-RCV zawiera również system ochrony aktywnej Iron Fist firmy Elbit, a także "kapsułkowanego drona do misji zwiadowczych oraz zestaw do wykrywania pasywnego opracowany przez Elbit Systems i Foresight" – podało Ministerstwo Obrony Izraela. Zrobotyzowany pojazd wykorzystuje również "szereg najnowocześniejszych technologii, w tym zaawansowane możliwości manewrowania, zdolność do przenoszenia ciężkich i zróżnicowanych ładunków podczas misji oraz wbudowany system transportu i odbioru UAV".