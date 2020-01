BDO: System startuje, pomimo tego, że nie jest jeszcze gotowy. Bałagan i pierwsze problemy

Elektroniczna ewidencja śmieci miała ruszyć na początku 2020 roku. Zdaniem ekspertów, BDO przez kilka następnych miesięcy będzie fikcją. System nie jest jeszcze gotowy i posiada liczne błędy, a urzędnicy mają problemy z rejestracją wniosków.

Baza Danych o Odpadach gromadzi informacje o podmiotach, które wprowadzają do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz wytwarzają śmieci . Od 1 stycznia 2020 roku miała zostać rozbudowana o moduły, dzięki którym zainteresowani będą mogli składać wymagane sprawozdania w formie elektronicznej. Jak zapowiadają eksperci, tak się jednak nie stanie.

BDO: Problemy z rejestracją wniosków

Podmioty wskazane w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach zostały objęte obowiązkiem rejestracji w systemie do 31 grudnia 2019 roku. Wnioski o rejestrację należy składać do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Większość przedsiębiorców zostawiła to na ostatnią chwilę, a urzędnicy nie nadąża z prowadzeniem ewidencji.