Bayraktar TB3 jest doronem klasy MALE (Medium Altitude, Long Endurance – maszyny o średnim pułapie i dużej długotrwałości lotu) zdolnym do startów z krótkich pasów, takich jak np. te znajdujące się na lotniskowcach. Zarówno starty, jak i lądowania odbywają się w autonomiczny sposób. Dron może być obsługiwany na dużych odległościach dzięki możliwościom komunikacyjnym Line-Of-Sight i Beyond-Line-Of-Sight. Bezzałogowiec ma długość ponad 8 m, wysokość 2,6 m, rozpiętość skrzydeł 14 m, a jego masa to 1450 kg.

Bayraktar TB3 może lecieć z maksymalną prędkością 300 km/h i pozostawać w powietrzu przez ok. 24 godziny. Maszyna została dostosowana do wykonywania misji rozpoznawczych, obserwacyjnych, a także misji bojowych. Bayraktar TB3 posiad sześć podskrzydłowych punktów do przenoszenia amunicji precyzyjnej. Serwis Global Security zwraca uwagę, że ulepszone możliwości w tym zakresie sprawiają, że Bayraktar TB3 "będzie znacznie bardziej elastyczny taktycznie" niż jego poprzednik.