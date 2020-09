Bawią się naszym kosztem. Ekstremalnie bogaci podgrzewają planetę, a płacimy wszyscy

W sprawozdaniu opracowanym przez Oxfam i Sztokholmski Instytut Ochrony Środowiska ostrzega się, że gwałtowna nadmierna konsumpcja i uzależnienie od wysokoemisyjnego transportu bogatego jednego procenta ludzkości wyczerpuje światowy "budżet węglowy" – liczbę ton CO2, którą możemy jeszcze wyemitować do atmosfery tak, żeby zatrzymać stopień ocieplenia na 2 stopniach w stosunku do poziomu przed rewolucją przemysłową i uniknąć makabrycznych konsekwencji.

Nowa analiza wykazała także, że najbogatsze 10 proc. światowej populacji, czyli ok. 630 mln osób, było odpowiedzialne za około 52 proc. globalnej emisji w okresie wyżej wspomnianych 25 lat. W skali globalnej najbogatsze 10 proc. to osoby o dochodach powyżej 35 tys. dolarów (ok. 133 tys. zł) rocznie, a najbogatszy 1 proc. to osoby zarabiające ponad 100 tys. dolarów rocznie (ok. 380 tys. zł).