Bank Millennium ostrzega. Oszuści podszywają się pod ich pracowników

Jak podaje Bank Millennium, oszuści podający się za pracowników infolinii TeleMillennium dzwonią w sprawie rzekomych podejrzanych transakcji na koncie lub karcie. Następnie proszą o podanie danych do logowania się do bankowości internetowej lub mobilnej i zainstalowanie aplikacji QuickSupport.

Bank przypomina, że " konsultanci nie promują żadnych aplikacji do szybkiej obsługi klienta" i każda taka prośba powinna wzbudzić podejrzenia. Przypominamy, by nigdy nie podawać nikomu numerów dokumentów, danych logowania ani numerów kart płatniczych, a konsultanci Banku nie mają uprawnień, by prosić o takie dane.