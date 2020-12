Badaczom udało się osiągnąć teleportację kwantową na daleki dystans. To może być początek rewolucji

Prowadzona przez Caltech grupa, w której w skład wchodzą też Fermilab, AT&T, Harvard University, NASA Jet Propulsion Laboratory i University of Calgary, poinformowała o udanej teleportacji qubitów – podstawowych jednostek informacji kwantowej – przez 22 kilometry włókien na dwóch podłożach testowych (platformach używanych przez projektantów oprogramowania do testów): Caltech Quantum Network i Fermilab Quantum Network.

Badacze twierdzą, że w ich eksperymencie wykorzystano sprzęt szeroko dostępny, który jest kompatybilny zarówno z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, jak i powstającymi technologiami kwantowymi. Według badań opublikowanych we wtorek w magazynie PRX Quantum, wyniki "dostarczają realnych podstaw do stworzenia wysokiej jakości kwantowego internetu".

Kluczowy krok

Jak pisze Vice, "technologia kwantowa jest na horyzoncie od lat, a badanie to przybliża nas o krok do realizacji tej koncepcji na skalę praktyczną, ale nie ma co spodziewać się, że już wkrótce będziemy surfować w internecie kwantowym".