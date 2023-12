Strategiczne bombowce dalekiego zasięgu B-52, które po raz pierwszy wzbiły się w powietrze ponad 70 lat temu, wciąż stanowią jeden z podstawowych elementów lotnictwa bojowego USA. Co więcej, Amerykanie planują użytkować B-52 przez kolejne 30 lat. Wiąże się to z koniecznością wdrażania modyfikacji, dzięki którym maszyny będą zdolne do reagowania na pojawiające się współcześnie zagrożenia. Jedną z takich modyfikacji jest konieczność dostosowania B-52 do przenoszenia jak największej liczby pocisków hipersonicznych.