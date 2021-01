WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 3 zegareksmartwatchsmartfon Patryk Wieczorek Dzisiaj, 27-01-2021 14:44 Atrakcyjne promocje na smartwatche. Nawet 480 zł taniej Fani nowinek technologicznych powinni mieć się na baczności, styczeń to doskonały czas na poszerzenie swojej kolekcji o nowy smartwatch, a to wszystko dzięki atrakcyjnym promocjom. Warto zdecydować się na sprzęt, który nie nadwyręży budżetu i zaoferuje nową jakość. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Nie kosztują wiele, a wyglądają imponująco Źródło: Adobe Stock Polecamy dziewięć modeli, które z pewnością będą odpowiadać potrzebom najbardziej wymagających użytkowników. Najważniejszy jest odpowiedni stosunek jakości do ceny, a także nowoczesne funkcje, bez których trudno wyobrazić sobie nowoczesny smartwatch. Najwyższa półka Osoby, które stawiają na bezkompromisowe rozwiązania i są gotowe zapłacić sporo pieniędzy, by dostać sprzęt z najwyższej półki, mogą teraz całkiem sporo zaoszczędzić. Nowe modele smartwatchów to rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie niezawodność: Apple Watch 6 – szósta seria smartwatchy Apple stanowi wzór zarówno pod względem designu, jak i niezawodności działania. Jasny, niegasnący wyświetlacz w połączeniu z komunikacją LTE i systemem łączności GPS sprawia, że sprzęt jest wyjątkowo funkcjonalny. Największe zainteresowanie wzbudzają jednak opcje dla aktywnych: pulsoksymetr pozwoli na bieżąco sprawdzać natężenie krwi tlenem, a dodatkowe aplikacje pozwolą monitorować pracę twojego serca niczym przy klasycznym EKG. Dzięki rozbudowanym aplikacjom fitness możesz jeszcze dokładniej śledzić swoje treningi i monitorować postępy. Samsung Galaxy Watch Active 2 – jeśli szukasz alternatywy dla Androida i potrzebujesz zegarka o dobrych podzespołach i minimalistycznym designie, warto sięgnąć po sprzęt od Samsunga. Okrągły korpus upodabnia go do klasycznego zegarka, a szeroka gama dostępnych tarcz i pasków sprawia, że możesz dopasować go do swojego stylu. Duży wyświetlacz aż 1,4 cala nie pobiera zbyt wiele energii, starczy nawet na 58 godzin ciągłej pracy. Możesz go z łatwością połączyć ze słuchawkami bezprzewodowymi i słuchać muzyki za pośrednictwem Spotify. Huawei Watch GT 2– to sprzęt, który stawia na różnorodność. Oprogramowanie pozwala na współpracę z szeroką gamą smartwatchów i opasek sportowych, poza tym pozwala na stałe monitorowanie stanu organizmu nie tylko podczas ćwiczeń fizycznych. Poza natlenieniem krwi monitoruje również pracę serca, a także czas i fazy snu. Jeśli okaże się, że budzik zadzwoni w niekorzystnej dla ciebie fazie snu, zamiast ostrego dźwięku smartwatch obudzi cię delikatnymi wibracjami. Adobe Stock Przejrzyj polecane modele i podejmij decyzję Źródło: Adobe Stock Smartwatch dla każdego W kwocie do 500-600 złotych również znajdziemy sprzęt, na który warto zwrócić uwagę. W parze z atrakcyjną ceną idą naprawdę spore możliwości: Amazfit GTS – w tym stosunkowo niedrogim smartwatchu można znaleźć rozwiązania, których nie powstydziłyby się nawet droższe sprzęty. Wysokiej klasy wyświetlacz AMOLED zapewni niespotykaną dotychczas przejrzystość przy korzystaniu z zegarka, a metalowy korpus z cienkimi ściankami sprawia, że mimo dużego rozmiaru koperty zegarek świetnie leży na dłoni. Dodatkowo smartwatch jest wodoodporny nawet na głębokości 50 m i wyposażono go w funkcje wykrywające aktywność podczas sportów wodnych. Polar Unite – jeśli szukasz minimalistycznej alternatywy dla ciężkich zegarków, dobrym rozwiązaniem będzie coś lekkiego i delikatnego. Polar Unite spełnia wszystkie funkcje zegarka sportowego, pozwala wytyczyć i monitorować plany treningowe, a monitor snu wraz z dokładnymi pomiarami odbywają się całkowicie automatycznie. Garett GT22S – to rozwiązanie dla osób, które potrzebują solidnego zegarka z możliwością prowadzenia rozmów. Wbudowany głośnik i mikrofon dobrej jakości pozwolą na komfortowe prowadzenie rozmów bez wyciągania smartfona z kieszeni, a w razie potrzeby możesz sparować go ze słuchawkami bezprzewodowymi za pośrednictwem Bluetooth. Jednocześnie w stosunkowo niskiej cenie zyskujemy dostęp do dokładnego pulsometru, ciśnieniomierza i pulsoksymetru. Tani smartwatch może wyglądać jak flagowiec Szukasz smartwatcha, który wyposażono w podstawowe funkcje, a dodatkowo przyciąga oko nietypowym wyglądem? Nie musisz płacić mnóstwa pieniędzy. Zegarki, które wyglądają świetnie i przydadzą się podczas codziennego funkcjonowania to koszt nawet 200 złotych. Lenovo Blaze - sprzęt od Lenovo to przede wszystkim efektowny wygląd w naprawdę niskiej cenie. Mocną stroną modelu jest wygodne parowanie zarówno ze smartfonami z systemem Android, jak i IOS. Jednocześnie sprzęt wyposażono w ekran Full Touch, który reaguje na dotyk na całej swojej powierzchni, a nie jak w części tańszych modeli jedynie na niewielkim wycinku tarczy. Jeśli szukasz niedrogiego sprzętu, który pozwoli ci wyświetlać powiadomienia z ulubionych aplikacji, warto postawić na model od Lenovo. Garett Women– w podobnej cenie znajdziesz model, który z pewnością zainteresuje entuzjastów minimalistycznego designu. Sprzęt wyposażono w podstawowe narzędzia takie jak krokomierz czy bieżące informacje o pogodzie, a także parę innych ciekawostek, takich jak sterowanie muzyką w telefonie z poziomu wyświetlacza smartfona czy zdalne robienie zdjęć. Forever ForeVive – w stosunkowo niewielkiej cenie otrzymasz również model, który poza powyższymi parametrami wyposażono również w dwa wymienne paski – gumowy do bardziej sportowych stylizacji i metalowy, który nadaje się do eleganckich strojów. Koperta ze stali nierdzewnej jest odporna na zarysowania, a wytrzymała bateria sprawia, że prędko zapomnisz o ładowarce.