Atomowa zagłada. Tajemnica zatonięcia okrętu podwodnego K-8

Radziecki okręt K-8 był przedstawicielem Projektu 627 (kod NATO: November) - pierwszej w ZSRR serii okrętów podwodnych z napędem jądrowym. Przy 107 metrach długości wypierał w zanurzeniu ponad 4,7 tys. ton, mieszcząc na swoim pokładzie 104 osoby załogi. Jednak to nie rozmiary, ale wyposażenie okrętu stanowiło o jego wyjątkowości.

K-8 był napędzany przez 2 70-megawatowe reaktory, a jego uzbrojenie stanowiły torpedy, uzbrojone w głowice jądrowe – idealna broń, by niszczyć szczególnie ważne, morskie cele, jak wrogie lotniskowce czy zgrupowania okrętów.

Problem polegał na tym, że K-8 od początku trapiły różne awarie i problemy techniczne Doszło nawet do tego, że okręt, który został wytypowany do zdobycia pod wodą bieguna północnego, musiał zostać wycofany z prestiżowej misji i zastąpiony inną jednostką.

Na okręcie doszło także do incydentu bezpieczeństwa, podczas którego napromieniowana została część załogi. Na domiar złego podczas kontroli po jednym z remontów odkryto, że otwór w kadłubie został przez lekkomyślnych stoczniowców... zaklejony drewnianym korkiem , który następnie dla niepoznaki zamalowano.

Nie przeszkadzało to jednak w wyznaczeniu go do uczestnictwa w wielkich, oceanicznych manewrach Okiean-70.