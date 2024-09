Ataki na ukraińską energetykę. Straty rzędu 1 mld dolarów

Podczas wojny na terenie Ukrainy odnotowano liczne ataki na infrastrukturę energetyczną i inne obiekty cywilne. Do takich zdarzeń doszło w każdym regionie Ukrainy. Niektóre obiekty były celem uderzeń do 40 razy. Ataki te doprowadzały w przeszłości do blackoutów, ale utrudniają też funkcjonowanie państwa w dłuższej perspektywie.