Asteroida Apophis znajdzie się nie na kursie kolizyjnym z Ziemią. Naukowcy przygotowują plan

Asteroida, która wzbudza niepokój astronomów

Pod koniec ubiegłego miesiąca astronom David Tholen z University of Hawaii przedstawił badania dotyczące zachowania asteroidy. Razem z innym badaczem - Davide Farnocchia, ustalili, że w jej przypadku mamy do czynienia z tzw. efektem Yarkovsky'ego. Oznacza to, że siła działająca na obracający się obiekt zmienia sposób jego poruszania się. Asteroida Apophis emituje więcej ciepła po stronie półkuli zwróconej w stronę Słońca, co sprawia, że porusza się w asymetryczny sposób.