Asteroida 2023 BU zbliży się do Ziemi. Obiekt dostrzeżono zaledwie kilka dni temu z Krymu

Zdaniem naukowców asteroida 2023 BU, odkryta w sobotę 21 stycznia, zbliży się do Ziemi w czwartek 26 stycznia około 22:17 czasu polskiego. Jej minimalna odległość od jądra Ziemi wyniesie około 10 tys. km. Dodatkowo, jak podaje serwis Space Weather, kosmiczna skała znajdzie się około 3500 km nad powierzchnią Ameryki Południowej i pojawi się w pasie satelitów geosynchronicznych naszej planety. Jej przelot będzie można oglądać na żywo za sprawą europejskiego The Virtual Telescope Project.

Jak wyjaśnia Forbes, to "czwarte najbliższe w historii" podejście asteroidy do naszej planety. Asteroida 2023 BU porusza się z prędkością około 9,3 km na sekundę, czyli ponad 32,4 tys. km na godzinę. Niestety ze względu na niewielkie rozmiary będzie świecić z maksymalną jasnością 11,3 magnitudo. Oznacza to, że nie dostrzeżemy jej gołym okiem. Do obserwacji obiektu będą potrzebne bardziej zaawansowane teleskopy.