Archeolodzy zbadali dwie zaginione wśród zbiorów mumie. Nie należały do ludzi

Około 50 lat temu w sarkofagach przeniesionych do muzeum w Hajfie znaleziono dwie niewielkie mumie. Dotychczas nie było wiadomo zbyt wiele na ich temat. Nie były również przechowywane w odpowiednich warunkach. Do niedawna wiadomo było jedynie, że mają ponad 2000 lat.

Okazało się, że jedna z nich kryje we wnętrzu mieszankę zboża, kukurydzy i błota. We wnętrzu drugiej ukryto natomiast szczątki ptaka, najprawdopodobniej sokoła. Po krótkiej analizie zdjęć tomograficznych okazało się, że zwierzę nie posiadało kilku narządów oraz lewej nogi. Początkowo sądzono, że w mumiach ukryto ludzkie serca, ale archeolodzy, którzy natrafili na nie wśród zbiorów stwierdzili, że ta hipoteza nie ma sensu.

Obie mumie bardzo różnią się od siebie. Jedna z nich kształtem przypomina ludzką postać i ma około 45 centymetrów wysokości. Archeolodzy zwracają uwagę, że przedstawia najprawdopodobniej Ozyrysa, egipskiego boga zaświatów. To ona zawierała przemieszane błoto i ziarna.

Druga mumia ma około 25 centymetrów wysokości i kształtem przypomina ptaka. Najprawdopodobniej również nawiązuje do egipskiej mitologii i reprezentuje boga Horusa. Był on często czczony pod postacią sokoła, ale przedstawiano go także jako człowieka z głową tego ptaka. Horus był bogiem nieba i opiekunem faraonów.