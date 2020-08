Apple wart 2 biliony dolarów. To pierwsza taka firma w historii

Zresztą branża gamingowa nie ma ostatnio łatwo z Apple. Firma postanowiła bowiem nie dopuszczać do swego sklepu (a więc w ogóle pozbawiając swoich użytkowników tej możliwości) usług grania w chmurze – chodzi o xCloud i Google Stadia . Pozwalają one użytkownikom smartfonów cieszyć się grami konsolowymi i komputerowymi bez konieczności kupowania drogiego sprzętu.

Inwestorom najwyraźniej niezbyt także przeszkadza niedawne przesłuchanie szefów Apple, Facebooka, Google i Amazona przez amerykański kongres. Prezes Apple Tim Cook musiał tłumaczyć się z niejasnych zasad procesu przeglądu i akceptacji aplikacji do App Store.

Nowy rekord datowany jest na 19 sierpnia 2020 roku. Cena jednej akcji wyniosła 467 dol. 77 centów. Po południu jednak wycena znów spadła poniżej 2 mld. O godz. 18 polskiego czasu wynosiła 1,995 mld dol. To jednak naturalny, lekki spadek. Dwa lata temu po przekroczeniu bariery 1 mld akcje także spadły, ale tylko po to, by potem zacząć piąć się w górę i znaleźć tam, gdzie obecnie.