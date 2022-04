Antonow podsumował straty. An-225 Mrija to nie jedyna "ofiara" Rosjan

Z komunikatu przedsiębiorstwa, zamieszczonego m.in. na Facebooku wynika, że zniszczone zostały również samoloty AN-26 oraz AN-74. Pierwszy ze wspomnianych modeli to lekki samolot transportowy, który powstał jako rozwinięcie konstrukcji AN-24TW. Jego produkcja rozpoczęła się na początku lat 70. XX wieku, a główną innowacją, którą wprowadził w jego przypadku Antonow, była tylna rampa ładunkowa z trzema klapami, co miało ułatwiać załadowywanie samolotu. AN-26 ma długość 23,8 m, wysokość 8,58 m, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 29,2 m. Jego maksymalna masa startowa to 24 t, a masa ładunkowa 6,5 t. Samolot może poruszać się z prędkością około 440 km/h, a jego maksymalny zasięg to 2550 km.