Anakonda 2020. F-16 odpaliły pociski. W pokazie wziął udział prezydent Andrzej Duda

- Celem ćwiczenia jest doprowadzenie do tego, żeby współpraca pomiędzy wszystkimi rodzajami sił zbrojnych odbywała się w sposób modelowy. Dobra współpraca to zasługa polskich żołnierzy, którzy są świetnie wyćwiczeni i świetnie przygotowani do tego, żeby stać na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. To też zasługa dowódców Wojska Polskiego, którzy bardzo dobrze wywiązują się z postawionych im zadań - mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wizyty na poligonie w Ustce.