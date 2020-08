Amunicja z Polski na Białorusi? Ministerstwo Obrony Narodowej komentuje

Na Białorusi strzelano polskimi nabojami? Takie informacje przedstawił za pośrednictwem mediów społecznościowych Sławomir Sierakowski, wstawiając do sieci zdjęcie łuski z napisem "Made in Poland". Do sprawy odniosło się Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje doniesienia (MON)