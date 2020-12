Amerykańskie wyrzutnie rakietowe M270 już w Polsce

Pierwsza grupa gąsienicowych wyrzutni rakiet M270 MLRS dotarła już do Polski. Sprzęt przyjechał razem z pierwszym batalionem 142. brygady artylerii polowej ze stanu Arkansas. Jest to cześć nieustającej operacji "Atlantic Resolve", której celem jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO po wybuchu konfilktu we wschodniej Ukrainie.