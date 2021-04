Amerykańskie myśliwce w Polsce. Rozmieszczono 24 samoloty F-15 i F-16

Samoloty F-16 i F-15 przyleciały do Polski w ramach trwających ćwiczeń Agile Combat Employment. Maszyny F-15 w wersjach E oraz C przyleciały do polskich baz z brytyjskiej bazy lotniczej RAF Lakenheath. Należą do 48. Skrzydła Myśliwców Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.