Amerykanie wysłali myśliwce F-15 do Polski. Mają "rozpocząć operacje odstraszania"

Departament Obrony USA poinformował, że sześć myśliwców F-15 Strike Eagles przydzielonych do 48. Skrzydła Myśliwskiego (ang. 48 Fighter Wing, 48 FW) przybyło do 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, aby rozpocząć operację odstraszania na wschodniej flance NATO. Przypominamy, co to za maszyny i jakie mają możliwości.