Amerykanie naprawili starą komorę gazową. Powróci do użytku

Komora gazowa w Arizonie

Władze kraju zamówiły ogromną ilość materiałów niezbędnych do produkcji cyjanowodoru, który był wykorzystywany we wcześniejszych, amerykańskich egzekucjach w komorach gazowych. Stosowali go również Naziści. To właśnie ten związek chemiczny użyto do zabicia 865 000 Żydów w samym obozie koncentracyjnym Auschwitz.