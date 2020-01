Amazon coraz bliżej Polski. Gigant może otworzyć sklepy w Niemczech

Fizyczne sklepy Amazona mogą znaleźć się blisko granicy z Polską. Według nieoficjalnych informacji staną w Niemczech.



Sklepy Amazona w Niemczech byłyby logicznym posunięciem. Niemcy to drugi największy rynek, zaraz po Stanach Zjednoczonych. Fizyczne sklepy należące do giganta znajdziemy już w Wielkiej Brytanii. To markety Whole Foods, które Amazon przejął w 2017 roku.