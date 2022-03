Algi morskie jako nowe źródło paliwa? Trwają przełomowe badania

Wykorzystanie alg do produkcji biopaliwa nie jest nowym pomysłem, jednak do tej pory rozwiązanie to było nieopłacalne ze względu na stosunkowo niską produkcję przy jednoczesnym wysokim koszcie. Badania, którym przewodzi dr Joshua Yuan mają jednak zrewolucjonizować to rozwiązanie.

Jak naukowcy zamierzają to osiągnąć? Nowo opatentowana metoda wykorzystuje sztuczną inteligencję do przewidywania najbardziej optymalnych warunków do uprawy alg, dzięki czemu naukowcy są w stanie utrzymać ich szybki wzrost przy optymalnej gęstości i dostępnie do światła. Tańsza i szybsza uprawa alg może przyczynić się do tego, że staną się one solidną alternatywą dla tradycyjnego paliwa.