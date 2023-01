Akcesoria do PlayStation 5. Co warto kupić, mając konsolę Sony?

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Obecnie w sklepach mamy trzecią odsłonę PlayStation 5, której nazwa to C Chasis. Poznacie ją po oznaczeniu CFI-1200. Ma przeprojektowane wnętrze, dzięki czemu udało się zoptymalizować chłodzenie, obniżyć jej wagę i zmniejszyć pobór prądu. Konsola jest też dostępna w wersji Digital, która kusi niższą ceną, ale w zamian trzeba przeprosić się z brakiem napędu optycznego. To sprawia, że jest się skazanym na zakupy w oficjalnym sklepie Sony, gdzie gry cyfrowe są często droższe od swoich odpowiedników na fizycznych nośnikach. Mając konsolę, prędzej czy później przychodzi chęć wyposażenia jej w dodatkowe akcesoria, które wyniosą rozrywkę na wyższy poziom, poprawią wygląd sprzętu lub ułatwią jego przechowywanie. Co warto kupić?

Rozrywka pod kontrolą

Wraz z nową konsolą Sony zaprezentowało zupełnie nowy kontroler – DualSense, który w ubiegłym roku doczekał się ulepszonej wersji o nazwie DualSense Edge. Wyposażono go w dodatkowe programowalne przyciski, regulację poziomu wrażliwości gałek analogowych, głębokość wcisku "spustów" R2 i L2, możliwość zapisywania ustawień, a także wymienne nakładki na drążki i tylne przyciski oraz wymienne gałki. Sprzedaż kontrolera rusza już 26 stycznia. Jeżeli jednak zamierzacie pozostać przy standardowym padzie, to można dokupić do niego specjalne nakładki, które mają lepsze właściwości antypoślizgowe i są wyprofilowane tak, by utrzymać palce w ryzach.

Akcesoria do konsoli

Jedną z ciekawszych możliwości oferowanych przez PlayStation 5 są wymienne panele, dzięki którym można dopasować wygląd konsoli do swoich upodobań lub do koloru mebli w pokoju. Ich demontaż i montaż jest bardzo prosty, a instrukcję znajdziecie na oficjalnej stronie Sony. Druga grupa przydatnych akcesoriów to podkładki chłodzące, które pozwalają zapanować nad temperaturą urządzenia i zapobiec jego przegrzaniu. Niektóre mają dodatkowe miejsce na pady i porty USB do ich ładowania. To sprawia, że mogą pełnić kilka funkcji jednocześnie. Osoby lubiące eksperymentować ze stylem, powinny zwrócić uwagę na ścienne uchwyty do PlayStation 5, które pozwalają powiesić konsolę. To przydatny gadżet, jeżeli telewizor i jednostka sterująca nagłośnieniem już znajdują się w powietrzu i okablowanie przebiega za ekranem. Dzięki dyskretnemu uchwytowi łatwiej będzie ukryć kable od konsoli.

Usłysz każdy szmer

Wydawałoby się, że nie ma nic lepszego niż gra z użyciem kina domowego lub soundbaru z zaawansowanymi procesorami dźwięku. Rozmiary i możliwości takiego sprzętu skłaniają do myślenia, że pozwoli on uzyskać przewagę na polu bitwy, a tymczasem lepszym rozwiązaniem są słuchawki z dźwiękiem przestrzennym. Dla wygody oczywiście najlepiej wybrać model bezprzewodowy. Tu można postawić na dedykowane produkty Sony lub rozejrzeć się po firmach zewnętrznych, choć nie ma co liczyć na duże różnice w cenach. Dzięki słuchawkom z dźwiękiem przestrzennym usłyszycie każdy szmer, np. przeczesując budynek w Call of Duty Warzone 2.0, nie przeoczycie odgłosów kroków chodzących po dachu członków wrogiej drużyny. Dzięki temu, wraz ze swoją ekipą będziecie mogli przygotować się do ataku.