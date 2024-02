AI pisze prace dyplomowe. Teraz promotorzy będą wiedzieć, kto z niej korzystał

OPI podkreślił, że plagiat z użyciem sztucznej inteligencji jest trudniejszy do wykrycia i prowadzi do utraty indywidualności oraz oryginalności prac dyplomowych. Może on przyczyniać się do rozprzestrzeniania fałszywych lub niezweryfikowanych informacji oraz wyciągania wniosków naukowych w oparciu o nieprawdziwe dane.