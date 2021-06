1 z 10 8 hitów Hollywood, w których dzięki DeepFake zamieniono aktorów

Jeśli kiedykolwiek byłeś niezadowolony z tego, kto dostał główną rolę w twoim ulubionym filmie albo wyobrażałeś sobie, jak by to było, gdyby daną postać zagrał zupełnie inny aktor, to teraz możesz spełnić swoje marzenia. Dzięki technologii deepfake możliwe jest cyfrowe, bardzo realistyczne nałożenie wizerunku twarzy jednej osoby na obraz innej.

Wybraliśmy 8 próbek tego, jak mogłyby wyglądać Hollywoodzkie superprodukcje, gdyby zagrał w nich ktoś inny. Czy wyszło lepiej?