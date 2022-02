Jeśli dostajesz fałszywe SMS-y i ktoś próbuje nakłonić cię do kliknięcia fałszywego linku - zapisz w telefonie numer +48799448084. Może się przydać szybciej, niż myślisz. To kontakt do CERT Polska, gdzie można przesyłać wiadomości SMS do analizy bezpieczeństwa.

Do Polaków codziennie dochodzą fałszywe SMS-y, w których ktoś próbuje nakłonić odbiorcę do kliknięcia załączonego linku. Preteksty są przeróżne, w ostatnim czasie związane głównie z fałszywymi komunikatami o paczkach, wiadomościach poczty głosowej czy rzekomych przelewach przez Blika. W większości przypadków takie SMS-y są fałszywe, ale samodzielnie trudno to zweryfikować. To właśnie w takich momentach przyda się tytułowy numer 799 448 084.

Jest to bowiem bezpośredni kontakt do specjalistów z CERT Polska, którym można przekazać otrzymaną wiadomość, by została poddana analizie. Specjaliści czekają na SMS-y, których treść nie zostanie w żaden sposób zmieniona. Dlatego też najłatwiejsze rozwiązanie to zapisanie numeru +48799448084 w smartfonie, by później łatwo przekazać otrzymaną wiadomość SMS.

Wszystkie SMS-y przekazywane do analityków z CERT Polska na numer 799 448 084 zostaną sprawdzone, ale trzeba znać podstawowe zasady. Chodzi o ograniczenie liczby zgłoszeń do rozsądnego poziomu. W ciągu 4 godzin z jednego numeru telefonu do CERT można wysłać góra 3 SMS-y do sprawdzenia.

Należy także pamiętać, że chodzi o zgłoszenia wiadomości zachęcających do instalacji podejrzanych aplikacji lub prób wyłudzenia danych. SMS-y dotyczące płatnych usług premium z założenia nie pasują do tych kategorii.

SMS o paczce. 7 numerów, z których możesz dostać groźny link