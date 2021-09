33-latek połknął telefon komórkowy. Do lekarza trafił po 4 dniach

Zdarzanie opisuje serwis Techspot zwracając uwagę, że choć połknięty telefon może wyglądać na pierwszy rzut oka jak popularna nokia, w praktyce to najprawdopodobniej model L8star BM90. Jest to miniaturowy telefon komórkowy z ekranem o przekątnej 3,2 cala będący imitacją współczesnej wersji Nokii 3310, ale co istotne - w pełni funkcjonalny.