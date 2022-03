3 gadżety, za którymi wszyscy szaleli. Nadal można je kupić

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Modna komunikacja

Kto z pokolenia obecnych prawie 40-latków nie marzył o telefonie z klapką? Najbardziej rozpoznawalnym modelem była Motorola StarTAC, która zadebiutowała w 1996 r. To właśnie marketingowcy tej marki sprawili, że każdy chciał mieć telefon z klapką i być cool. Co znajdziemy na rynku obecnie, jeśli zatęsknimy za starymi czasami? Okazuje się, że telefony z klapką żyją i mają się świetnie.

Rozróżniamy tutaj dwie grupy urządzeń. Pierwsza to prosty sprzęt przeznaczony dla osób, które po prostu szukają telefonu do dzwonienia. Klapka pełni formę ochrony ekranu w razie upadku, a więc tego typu sprzęt może z powodzeniem być stosowany w przypadku dzieci oraz seniorów. Na drugim biegunie mamy pancerne telefony ze smartfonowymi procesorami, wydajną baterią i aparatem fotograficznym.

Jeżeli więc z jakiegoś powodu nie chcecie kupować zaawansowanego sprzętu, tylko szukacie takiego, z którego będziecie dzwonić i wysyłać oraz odbierać wiadomości, a jednocześnie czujecie odrobinę nostalgii, to telefony z klapką czekają.

Muzyka zawsze pod ręką

Pojawienie się w 1993 r. formatu MP3 i narodziny odtwarzacza Winamp w 1997 r. na zawsze zmieniły sposób, w jaki ludzkość słucha muzyki. Pojawienie się urządzeń przenośnych służących do odtwarzania plików MP3 było kwestią czasu, a konkretnie roku od pokazania światu Winampa. Pierwszymi urządzeniami, które położyły kres erze walkmanów i discmanów były MPMan F10 oraz Diamond Rio PMP300. Producent tego drugiego został pozwany do sądu, ponieważ agencja reprezentująca interesy artystów stwierdziła, że służy on do łamania praw autorskich. Sąd na szczęście wykazał się otwartością umysłu i odrzucił te argumenty.

W 2001 r. doszło do wewnętrznego przewrotu, którego autorem było Apple ze swoim iPodem oraz sklepem iTunes Store. Produkt ten stał się kultowy i był symbolem statusu oraz bycia cool. Teraz odtwarzacze MP3 posiadają minimum 4 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozbudowy, a także łączność Bluetooth z myślą o posiadaczach słuchawek bezprzewodowych. Dobrej jakości urządzenia kupicie już za mniej niż 100 zł. Do czego mogą się przydać? Na przykład na siłownię lub do biegania, jeżeli nie chcecie męczyć się z telefonem.

Kompaktowe brzmienie

Pozostajemy w świecie urządzeń muzycznych, ale tym razem sięgniemy po nieco większy kaliber w postaci wież stereo. Kiedyś był to must have każdego szanującego się gospodarstwa domowego. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto mieszkając na blokowisku, choć raz nie wystawił głośników na balkon, żeby uraczyć sąsiadów dźwiękami najmodniejszych hitów z list przebojów. Czy wieże stereo nadal są dostępne? Co oferują?

Okazuje się, że na rynku jest całkiem spory wybór modeli, które wzbogacono o najnowsze technologie pozwalające na odtwarzanie internetowych radiostacji czy muzyki z serwisów streamingowych. Co prawda możliwość odtwarzania muzyki z kaset magnetofonowych dawno zniknęła, ale za to nadal można cieszyć się ulubioną muzyką z płyt dzięki odtwarzaczom CD. Większość urządzeń obsługuje również format MP3. W droższych modelach traficie nawet na opcję sterowania przy pomocy asystentów głosowych.