3 gadżety, które warto mieć w samochodzie. Uratują czas i pieniądze

Wydawałoby się, że smartfony powinny sprawić, że rynek nawigacji mocno się skurczy, ale w tym przypadku nie zadziałały słowa refrenu piosenki "Video Killed The Radio Star" ("Video zabiło gwiazdę radiową") i segment ten ma się doskonale. Jakie są współczesne nawigacje?

Kiedy ta gałąź rynku gadżetów motoryzacyjnych raczkowała, mogli sobie na nie pozwolić tylko kierowcy z zasobnym portfelem. Dzisiaj sprzęt, który zaspokoi podstawowe potrzeby każdego kierowcy, kosztuje już około 200 zł. Dlaczego warto skusić się na zakup takiego urządzenia, zamiast korzystać ze smartfona? Przede wszystkim jest to sprzęt stworzony dla jednej konkretnej funkcji, a to oznacza, że mapy oraz funkcje są szczegółowe i zaawansowane. Zmniejsza to również szansę na zawieszenie się aplikacji podczas jazdy.