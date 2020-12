1login, czyli klucz do Wirtualnej Polski. Wszystkie usługi pod jednym hasłem

1login – jak założyć konto?

Formularz rejestracyjne dla 1login znajdziecie pod tym adresem. Dane, które trzeba podać w procesie rejestracji to imię i nazwisko, data urodzenia, adres mailowy i płeć. Jeśli jednak posiadacie pocztę WP lub O2, to nie musicie zakładać konta – wystarczy się zalogować, aby uzyskać dostęp do usługi 1login.