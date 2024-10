Życie pod dnem oceanów. Niezwykłe odkrycie w głębinach

Odkryte jamy były zaskoczeniem do naukowców. Geolodzy wcześniej opisali jamy, ale jak twierdzi Monika Bright - biolodzy nie wiedzieli o ich istnieniu. W trakcie badań przeprowadzonych za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu SuB-astian, operującego z pokładu statku badawczego Falkor, naukowcy mieli eksplorować życie wokół gorących kominów podwodnych.

Ich uwagę przyciągnęły wspomniane jamy, które znaleziono około 10 cm pod powierzchnią dna. Monika Bright wyjaśniła ten niezwykły moment w rozmowie z dziennikarzami ScienceAlert: "Gdy próbowaliśmy pobrać skały, abyśmy mogli poszukać larw rurkoczułkowców na ich powierzchni, włamaliśmy się do jaskiń i odkryliśmy zwierzęta.

Wewnątrz ukrytych jam, w których temperatura wody osiągała ok. 25 stopni Celsjusza dzięki ciepłu pochodzącemu z aktywności wulkanicznej, naukowcy zarejestrowali przynajmniej dziesięć gatunków zwierząt. Wśród nich znalazły się m.in. wieloszczety, ślimaki morskie i olbrzymie rurkoczułkowce Riftia pachyptila. Co ciekawe, niektóre gatunki były też widoczne na powierzchni dna, co sugeruje potencjalne połączenia między podziemnym a nadziemnym środowiskiem.