Zrobił zdjęcie sera i trafił do więzienia - policja przeanalizowała odciski palców

Stewart trafił do więzienia na 13 lat. Wcześniej przyznał się do stawianych mu zarzutów, między handlu kokainą i heroiną. Co najciekawsze, policja dotarła do podejrzanego dzięki fotografii sera pleśniowego. Zdjęcie było tak dobre technicznie, że udało się na nim dostrzec, a po dokładnej analizie zidentyfikować odciski palców.