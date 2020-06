Zrezygnujesz ze smartfona. Mocne telefony, które nie rozpadną się nawet po upadku

Pewny chwyt w dłoni, wytrzymała obudowa, odporność na rysy i upadki, podstawowy zakres funkcji (tych naprawdę przydatnych) i przyzwoita pojemność baterii. Tyle wystarczy użytkownikom, którzy szukają dobrego telefonu, który nie odmówi posłuszeństwa w warsztacie, w terenie lub na budowie.

Wytrzymały telefon, któremu niestraszne upadki i woda

Telefony i smartfony o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, pył i wodę to tzw. telefony pancerne. Cenią je ludzie aktywni, ci, którzy nie przepadają za przeładowanymi nowinkami technicznymi smartfonami, które łatwo się psują, a także osoby pracujące w specyficznych warunkach np. na budowie. Proste modele kupimy za 200 do 400 zł i jest to cena, która utrzymuje się od dłuższego czasu. To telefony, którym niestraszne są upadki i do których nie musimy inwestować w dodatkowe etui. Także wbudowane wyświetlacze są bardziej wytrzymałe od zwykłych – zarówno w telefonach z klawiaturą, jak i modelach z ekranem dotykowym.

Pancerny smartfon bez zbędnych funkcji

Z wielu opcji, które znajdziemy w nowoczesnych telefonach nie korzystasz. Wszystkie najważniejsze funkcje znajdziesz w prostym telefonie o wzmocnionej konstrukcji z klawiaturą. Jeśli jednak potrzebujesz czegoś więcej, nadal możesz liczyć na odporny model zapewniający sprawne działanie wszystkich aplikacji przez długi czas i to w korzystnej jak na duży smartfon cenie. Wzmocnione smartfony to też gadżety obsługujące sieć LTE, posiadające bezpieczne i szybkie pasmo Wi-Fi, a także zapewniające sprawne działanie w mrozie, deszczu, a także zapylonych pomieszczeniach.

Wzmocnione telefony to wybór tych, których nie zadowala trwałość urządzeń dostępnych w sklepach czy tych, które w pakiecie dostajemy do abonamentu w salonie sieci komórkowej. Mówi się nawet, że standardowe telefony psują się niemal kilka dni po upływie gwarancji. Mija czas bezpłatnego serwisu, a my kupujemy kolejny telefon. Jeśli nowoczesny smartfon jest dla ciebie ważny, to jest to twój wybór, ale wzmocniony telefon znajdziesz też w wersji nowoczesnej: z dużym, jasnym wyświetlaczem, 4-rdzeniowym procesorem i 3 GB RAM oraz wbudowanej pamięci 32 GB. Wszystko, czego potrzeba do szczęścia i to za 700, 800 lub 1000 zł. W tej kategorii stawia się na przydatność i wytrzymałość i rozsądną cenę, nie na zbędne "bajery" i zawyżony koszt.

Mocny telefon, który nie "padnie"

Nawet 5 tys. mAh to pojemność baterii wzmocnionych telefonów (prostych, jak i z najnowszych serii). Nic ci po odporności na wodę (nawet zanurzenia na 1 m na kilkanaście minut) albo na upadek na kamieniste podłoże (dla zwykłych smartfonów niemal nie do przetrwania bez uszczerbku), jeśli telefon padnie na szlaku po kilku godzinach. Warto tylko pamiętać, że wytrzymałość takiej baterii zależy od liczby i typu używanych aplikacji. Szacuje się, że w zwykłym trybie użytkowania, bez częstego łączenia się z internetem, robienia dużej liczby zdjęć czy wielogodzinnych rozmów może to być nawet do kilku dni. Idziesz w góry z plecakiem? Możliwe, że taki telefon to model dla ciebie. Wzmocnione modele z pojemna baterią mimo dużej trwałości nie odbiegają wagą od zwykłych telefonów i… nie potrzebujesz zabierać ładowarki, powerbanka i dodatkowych kabli.

Cegła? Niekoniecznie