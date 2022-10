Znalazł ponad 600 sztuk amunicji. Wyjaśniamy, jakie to naboje

Na znaleziska z czasów wojen światowych można się natknąć dość często, mimo upływu wielu lat. Zazwyczaj słyszy się o odkryciach dokonanych w lasach, gdzie amunicja latami mogła skrywać się pod powierzchnią ziemi. Znacznie rzadziej do takich znalezisk dochodzi w budynkach.

Sytuacja taka spotkała jednak mieszkańca Zwierzyńca, wsi w gminie Zamość. Policja poinformowała o tym, jak doszło do odnalezienia amunicji. Mężczyzna odnalazł 647 sztuk naboi, które były wysypane do wiadra. Na to nietypowe znalezisko natknął się podczas wykonywania prac porządkowych w budynku gospodarczym.