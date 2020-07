Złowili potwora. Walczyli z nim 7 godzin

Zaciekła walka

- Rybę zobaczyliśmy dopiero po 6 godzinach od rozpoczęcia walki. Po prostu pozostawała głęboko – ponad 90 metrów pod powierzchnią i nie chciała się wyłonić – powiedział 17-letni Wyatt Morse, właściciel łodzi. Nastolatek dodał, że od początku wiedział, że to ogromny okaz.

Połowy tuńczyka to dodatkowa praca dla Morse'a, który od czasu do czasu w sezonie letnim łowi ryby u wybrzeży Portland. Dzień, w którym razem ze swoimi kolegami złowił ogromnego tuńczyka na długo zapadnie mu w pamięci. Griffin Buckwalter uczestniczący w całym zdarzeniu, nakręcił film, a następnie opublikował go w portalu YouTube.