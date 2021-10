Zestaw dla gracza, który chce zwyciężać

Dla streamerów, dla których dołączony do słuchawek mikrofon to za mało, MAD DOG stworzyło sprzęt spełniający najwyższe standardy. Pojemnościowy mikrofon streamingowy to sprzęt profesjonalny - sprawdzi się podczas śpiewu, rozmów, gier, a także vlogów. Czystość zbieranego dźwięku to zasługa dużej membrany, nakładki z pianki oraz pop-filtra poprawiającego brzmienie spółgłosek p-b czy k-g. Uniwersalny koszyk chroni przed wibracjami i spowodowanymi przez nie zniekształceniami dźwięku. Mikrofon wyposażony został w statyw o zasięgu do 82 cm, a także zacisk stołowy. Pasmo przenoszenia to standardowe 20-20000 Hz, czułość 34 dB, a dynamika 130 dB.