Zaskakujące odkrycie na plaży. Rzadki ssak z zębami jak sztylety [Zobacz zdjęcie]

Na jednej z plaż w hrabstwie San Diego doszło do niesamowitego odkrycia. Straż przybrzeżna natrafiła na szczątki intrygującego zwierzęcia. To, co przykuwało uwagę to przede wszystkim niezwykle ostre zęby, przypominające sztylety.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Niesamowite odkrycie na plaży w San Diego. (YouTube.com)