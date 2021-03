Zaskakująca decyzja Niemiec. Chodzi o system obrony przeciwlotniczej

Zmiany, które ogłosiło niemieckie Ministerstwo Obrony, zakłada modernizację systemu obrony przeciwlotniczej. Co ciekawe nie chodzi o TLVS (Taktisches Luftverteidigungssystem), tylko o modernizację rakietowych systemów przeciwlotniczych MIM-104 Patriot PAC-3 do poziomu PAC-3+, która rozpocznie się w 2023 roku, czego skutkiem będzie utrzymanie zdolności bojowych systemu do 2030 roku. Koszt tych zmian ma wynieść ok. 120 mln Euro.