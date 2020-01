Żappka: zbierasz punkty w sklepach Żabka? Część z nich musisz wydać do końca 2019 roku

Dla wielu 31 stycznia będzie ostatnim dniem, w którym mogą wydać niektóre punkty zebrane w aplikacji Żappka. Tak zwane żappsy mają swój termin ważności - dla wielu kończy się wraz z 2019 rokiem.



Aplikacja Żappka to bez wątpienia jeden z hitów 2019 roku. Nieczęsto zdarza się, by jakaś aplikacja skierowana wyłącznie do Polaków zanotowała ponad milion pobrań, a to udało się programowi Żabki już latem.