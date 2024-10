Zapis danych w DNA. Chińczycy opracowali nową metodę

Naukowcom udało się zakodować ogromne ilości informacji, w tym obrazy, w tempie setki razy szybszym niż było to możliwe wcześniej. Zespół przekształcił długie pasma DNA w kod binarny, sekwencję jedynek i zer, która jest używana w komputerach do przechowywania danych.

Qian i jej współpracownicy opracowali sposób wykonywania tego procesu wiele razy w danej chwili, równolegle, dodając specjalny "kod kreskowy" do każdego szablonu. Pozwoliło to zapisać jednocześnie 350 jednostek informacji, czyli bitów, na próbce DNA – setki razy więcej niż poprzedni standard, który polegał na zapisywaniu tylko jednego bitu na raz.

Proces był na tyle prosty, że 60 studentów-wolontariuszy mogło ćwiczyć przechowywanie tekstu w próbkach DNA, korzystając z zestawów do samodzielnego wykonania. Zawierały one prosty sprzęt chemiczny do reakcji metylacji i program komputerowy, który tłumaczył ich słowa na kod. Mimo braku wcześniejszego szkolenia do pracy z DNA, wolontariusze osiągnęli dobre wyniki - wskaźniki błędów w procesie kodowania były niższe niż dwa proc.

Według Qian może to doprowadzić do powstania biurkowych drukarek DNA lub zestawów do przechowywania danych, które mogą służyć do użytku domowego lub w małych organizacjach. Zdaniem ekspertów technologia oparta na DNA może być szczególnie przydatna do przechowywania archiwalnego, zwłaszcza że metody odczytu DNA najprawdopodobniej będą z czasem coraz doskonalsze.