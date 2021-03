WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne Wiadomości + 2 obywatel.gov.plusługi cyfrowe Klaudia Stawska Dzisiaj, 23-03-2021 17:41 Zamelduj się online. Podpowiadamy, jak to zrobić Warto pamiętać, że każda osoba mieszkająca w Polsce (również cudzoziemcy) ma obowiązek meldunkowy. Na szczęście załatwienie formalności jest bardzo proste i wszystko można załatwić online. Podpowiadamy, jak to zrobić. Share Urząd w jednym z polskich miast Źródło: money.pl , Fot: Rafał Parczewski Kogo dotyczy obowiązek meldunkowy? Obowiązek meldunkowy obowiązuje wszystkie osoby zamieszkujące Polskę - dotyczy to zarówno obywateli (w tym nieletnich), jak i cudzoziemców. Obowiązek meldunkowy polega na: zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;

zgłoszeniu wyjazdu za granicę;

zgłoszeniu powrotu z wyjazdu z zagranicy. Należy pamiętać, że za obowiązek meldunkowy leży po stronie rodziców i opiekunów osób małoletnich oraz osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnej (osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnione). Wszystkie wnioski dotyczące zameldowania, wymeldowania, wyjazdu lub powrotu z zagranicy możemy złożyć osobiście w urzędzie (lub przez pełnomocnika) lub przez internet. Szybki e-meldunek E-meldunek to zdecydowanie szybszy sposób na załatwienie wszystkich formalności meldunkowych. Jednak do zameldowania się przez internet konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego (PZ). Jeśli jeszcze go nie macie, zapoznajcie się z naszym poradnikiem, jak założyć Profil Zaufany. Jeśli dodatkowo jesteście właścicielami nieruchomości, w której chcecie się zameldować, konieczne będzie dostarczenie w wersji elektronicznej jednego z dokumentów: umowy cywilnoprawnej (np. umowy najmu);

odpisu z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej;

decyzji administracyjnej; orzeczenia sądu. Osoby niebędące właścicielami mieszkania, potrzebują z kolei: oświadczenia właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzającego pobyt w lokalu;

dokumentu, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów oraz założeniu PZ możemy zacząć składać wniosek o meldunek online. W tym celu należy wejść na stronę Gov.pl i postępować zgodnie z instrukcją: wybrać usługę "Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące";

kliknąć przycisk "Zamelduj się" i zalogować się Profilem Zaufanym;

wybrać rodzaj pobytu, na jaki chcesz się zameldować;

w kolejnym kroku dołączamy potrzebne dokumenty;

wypełniamy wniosek koniecznymi danymi osobowymi i adresem zameldowania;

jeśli wszystkie dane są poprawne, należy zatwierdzić wniosek - potwierdzenie jego złożenia jest przesyłane na skrzynkę na koncie Mój GOV. Warto pamiętać, że składając wniosek o zameldowanie na pobyt stały, możemy od razu również wymeldować się z poprzedniego miejsca. Dodatkowo na stronie możemy też łatwo sprawdzić, czy jesteśmy gdzieś zameldowani - w tym celu wystarczy podać numer PESEL i potwierdzić dane Profilem Zaufanym. - Jeśli poprawnie dołączyliśmy wszystkie potrzebne dokumenty - urzędnik zamelduje nas od razu po otrzymaniu naszego zgłoszenia - mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zobacz: 10 porad bezpiecznego korzystania z internetu [Wideo] Jak uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu? Warto wiedzieć również, jak uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu. W dowodach osobistych na razie nie ma informacji o meldunku, a wiele instytucji, w tym urzędy i banki często potrzebują takich informacji. Na szczęście zaświadczenie można uzyskać zarówno, udając się do urzędu, jak i online. W tym celu wystarczy skorzystać z bezpłatnej e-usługi "Pobierz dokument o zameldowaniu". W tym przypadku również będzie konieczne potwierdzenie tożsamości z pomocą PZ. Aby zdobyć zaświadczenie o zameldowaniu ze strony Gov.pl, należy: wybrać e-usługę Pobierz dokument o zameldowaniu;

następnie klikamy "Pobierz informację o zameldowaniu" i logujemy się;

w kolejnym kroku należy sprawdzić poprawność danych, a jeżeli wszystko się zgadza, możemy wskazać, dla którego adresu chcemy uzyskać zaświadczenie (stały, czasowy lub ich brak);

klikamy "Dalej" i zaświadczenie powinno pojawić się w skrzynce na koncie Mój GOV. Ważne, by nie drukować otrzymanego dokumentu. Wydrukowana informacja nie będzie już dokumentem. Dokumentem jest tylko w pobranej wersji elektronicznej. - Dokument otrzymamy na swoją skrzynkę niezwłocznie. W wyjątkowych sytuacjach może to zająć do 10 minut – mówi minister Marek Zagórski. - Przed pobraniem informacji warto się upewnić, czy urząd lub instytucja, które jej od nas wymagają - przyjmują dokumenty elektroniczne. Jeśli tak - dokument o zameldowaniu możemy wysłać im np. mailem - dodaje.