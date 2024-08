Zamach na Trumpa. Zawiodła technologia?

Niestety, system komunikacji policyjnej nie był zintegrowany z systemem Secret Service, co skutkowało tym, że informacja o potencjalnym zagrożeniu nie dotarła do agentów odpowiedzialnych za ochronę Trumpa. Gazeta podkreśliła, że błąd w komunikacji wynikał z niedopatrzenia ze strony Secret Service, które nie zdecydowało się na użycie bardziej zaawansowanych narzędzi komunikacyjnych i wzmacniacza sygnału.

Jednym z możliwych powodów tych niedopatrzeń może być brak inwestycji w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Zgodnie z budżetowymi raportami Secret Service, agencja przeznacza na nie jedynie jeden procent swoich środków, co stanowi 4 miliony dolarów rocznie. Co więcej, kierownictwo służb w tym roku zwróciło się do Kongresu USA z prośbą o zmniejszenie tej kwoty do 2,2 miliona dolarów - zauważył "NYT".