Zagrożenie dla Ziemi. Golfsztrom na skraju załamania

Niklas Boers z Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu w niemieckiem Poczdamie podkreśla, że dotychczasowe obserwacje wskazują na niepokojącą tendencję. - Nasze odkrycia potwierdzają (wcześniejszą) ocenę, że spadek AMOC nie jest tylko fluktuacją lub liniową reakcją na rosnące temperatury, ale prawdopodobnie oznacza zbliżanie się do krytycznego progu, powyżej którego system cyrkulacji może się załamać - mówił naukowiec już kilka lat temu. Od tego czasu nie zaobserwowano, by AMOC zmierza w kierunku łagodniejszego stanu.

Naukowcy nie są pewni, kiedy dokładnie dojdzie do załamania się golfsztromu, ale ostrzegają, że może to nastąpić w ciągu dekady lub kilku. W związku z tym od dawna wzywają rządy do podjęcia działań na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla, co ma zapobiec katastrofie klimatycznej.