WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Strefa porad

Strefa porad Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne gramofon + 3 gramofonymuzykahobby Agnieszka Małgorzata Adamska Dzisiaj, 18-08-2021 16:14 Z miłości do pięknych dźwięków. Wybieramy najlepszy gramofon dla zapalonych melomanów Moda na to, co dawne, powraca – także w kwestii muzyki. Płyty winylowe i gramofony od kilku lat przeżywają prawdziwy renesans. Jeżeli chcesz poczuć niepowtarzalny klimat muzyki odtwarzanej z winylowego krążka, polecamy zakup gramofonu – na pewno docenisz różnicę. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Fani głębokiego brzmienia vinyli mogą liczyć na cenową gratkę Źródło: Unsplash.com Ewolucja nośników muzycznych właśnie zatoczyła koło. Początek rynku muzycznego stał pod znakiem winyli, które z czasem zaczęły być wypierane przez kasety magnetofonowe. Triumf taśm magnetofonowych przerwało pojawienie się płyt CD, ale i te wkrótce doczekały się silnej konkurencji w postaci plików MP3. Obecnie większość osób słucha muzyki z aplikacji streamingowych, jednak prawdziwi melomani wciąż chętnie wracają do muzycznych korzeni, czyli muzyki z płyt gramofonowych. Czarne krążki właśnie świętują powrót do łask, a wraz z nimi rośnie popularność gramofonów. Modowy kaprys, czy zamiłowanie do czystych dźwięków? Jedno i drugie! Gramofony odtwarzają muzykę w jakości nieporównywalnej do żadnego innego urządzenia, a do tego jeszcze świetnie wyglądają. Jak wybrać idealny gramofon, który będzie zachwycał pięknym dźwiękiem i niebanalnym designem? Podpowiadamy. Jak działa gramofon? Gramofon to nic innego jak odtwarzacz płyt winylowych. Dostępne na rynku urządzenia mogą różnić się wyglądem i dodatkowymi funkcjami, ale każdy z nich zawiera takie elementy, jak: igła, wkładka, talerz, ramię, napęd i podstawa. Bez nich odtwarzanie muzyki byłoby niemożliwe. Na jakość i emisję dźwięku z gramofonu ma wpływ także płyta. Na jej powierzchni znajdują się specjalne rowki, które wprawiają igłę w drgania, a te z kolei przekształcają się w miarowe impulsy elektryczne. Każdy z nich jest dodatkowo wzmacniany w tzw. przedwzmacniaczu, a na końcu trafia do głośników, z których płynie muzyka. Obsługa gramofonu to żadna filozofia. Poszczególne urządzenia mogą różnić się między sobą panelem sterowania oraz trybami, jednak w każdym z modeli idea jest taka sama –czysty, niczym niezakłócony dźwięk płynący z obracającej się w gramofonie płyty. Manualne, półautomatyczne czy automatyczne? Jaki rodzaj gramofonu wybrać? Wybór gramofonu zależy w dużej mierze od naszych preferencji i oczekiwań. W sklepach znajdziemy odtwarzacze manualne, półautomatyczne i automatyczne. Każdy z nich sposobem obsługi oraz dodatkowymi funkcjami. Najprostszy jest oczywiście gramofon manualny. To jednocześnie najbardziej klasyczna forma, która najbardziej przypomina dawne gramofony – może właśnie dlatego miłośnicy dobrego dźwięku najchętniej sięgają po odtwarzacze manualne? Niestety, użytkownik musi obsługiwać sprzęt samodzielnie, ale nagrodą jest wyjątkowa jakość odbioru muzyki, więc nie mamy wątpliwości, że warto. Gramofony półautomatyczne wyręczają nas jedynie w niektórych zadaniach, jednak większość czynności musimy wciąż wykonać ręczne. Najwygodniejsze w obsłudze są gramofony automatyczne. Potrafią włączyć płytę ponownie, dzięki czemu możemy słuchać ulubionych wykonawców w pętli. Dodatkowo wyposażone są w funkcję auto-return, która sprawia, że po przesłuchaniu płyty igła sama wraca do trybu początkowego. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu gramofonu? O wysokiej jakości gramofonu decyduje jego budowa i parametry techniczne. Jednym z najważniejszych elementów jest talerz – powinien być jak najbardziej stabilny, żeby podczas odtwarzania muzyki nie generował zakłóceń i drgań. No i koniecznie musi mieć 30 cm średnicy, czyli tyle, ile mają płyty winylowe. Równie istotna jest podstawa gramofonu. To właśnie ta część odpowiada za tłumienie drgań, więc żeby dźwięk był w pełni czysty i płynny, powinna być ciężka i jak najbardziej stabilna. Audiofile dużą wagę przywiązują także do napędu w odtwarzaczach gramofonowych. Najbardziej ceniony jest napęd piaskowy, jednak pamiętajmy, że wymaga on częstej wymiany gumowego paska. - Napęd – wyróżniamy trzy rodzaje napędów: paskowy, przekładniowy oraz bezpośredni. Pierwszy z nich jest najbardziej podstawowy, ale zarazem ceniony przed audiofilów. Ma jednak poważną wadę – wymaga regularnego wymieniania gumowego paska. W sprzęcie dla profesjonalistów znajdziemy sterowany elektronicznie silnik, jednak decydując się na taki sprzęt musimy liczyć się z dużym wydatkiem. Znacznie tańszy i trwalszy od napędu piaskowego jest napęd przekładniowy. Ten typ napędu spotkamy najprostszym sprzęcie, przeznaczonym do użytku domowego. Dla wielu melomanów jakość dźwięku zależy od igły. Wyróżniamy kilka rodzajów igieł w gramofonach – od najtańszych i najpopularniejszych igieł sferycznych, aż po profesjonalne igły typu fine line, których zaletą jest fakt, że mniej zużywają płyty winylowe i mają znacznie dłuższą żywotność. Dla wielu użytkowników duże znaczenie będzie miał także wygląd odtwarzacza płyt gramofonowych. W tej kwestii wybór jest naprawdę spory. Miłośnicy stylu retro z pewnością zadowolą się gramofonami w drewnianej obudowie, stylizowanymi na sprzęt sprzed kilku dekad. Amatorzy nowoczesnego designu docenią surowy kształt i monochromatyczne wykończenia gramofonów, które świetnie komponują się z futurystycznymi wnętrzami. Wybór sprzętu zależy od naszego gustu i oczekiwań, ale bez względu na to, jaki model wybierzemy, jedno jest pewne – jakość muzyki z gramofonu z pewnością zachwyci każdego melomana. icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze