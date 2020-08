WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 4 wycinkanewsroomlasyMichał Woś Marek Kacprzak 3 godziny temu Mateusz Ratajczak i inni ( 1 ) Wycinka w Bieszczadach. "Być może to będzie szok, ale parki narodowe też prowadzą wycinki" - Pojechałem do tzw. Puszczy Karpackiej, aby porozmawiać z mieszkańcami, ekologami i Lasami Państwowymi. To są lasy, które powstały nie jako... Rozwiń miał być rezerwat przyrody a powst … Rozwiń Transkrypcja: miał być rezerwat przyrody a powstają Błotnista autostrady dla tirów z drzewem puszcza Karpacka jest najlepiej zachowanym górskim lasem w Polsce a tymczasem jestem wycinany jak sito stąd podtopienia i sól a pojechałem do tej tak zwanej puszczy Karpackiej do tych nadleśnictw bieszczadzkich zobaczyć to na własne oczy porozmawiać z lokalnymi mieszkańcami porozmawiać z ekologami też porozmawiać z lasami państwowymi tamtejszymi regionalną dyrekcją w Krośnie i dokładnie widziałem że Bieszczady i to są fakty Bieszczady temu były zalesione na poziomie naprawdę minimalnym tam było kilkanaście procent zalesienia teraz są zalesione na poziomie akurat Nadleśnictwo chociażby stuposiany na poziomie ponad 80 90% to są lasy powstałe nie jako pierwotna puszcza jakby niektórzy chcieli mówić ale to są lasy które powstały właśnie dzięki gospodarce Leśnej i właśnie dzięki działalności lasów państwowych oczywiście zdarzają się pewne pomyłki nieprawidłowości w każdej pomyłki będą wyciągane konsekwencje ale akurat każda wycinka w lesie każde ścięte drzewo w lesie jest wycina przez plany urządzenia Ale to w takim razie kawy kilka konkretna w Bieszczadach to jest planowana czy to jest błąd bo w takim razie nie rozumiem Bieszczady to jest Bieszczadzki Park Narodowy od parku narodowego są nadleśnictwa niektóre nadleśnictwa dzięki którym między innymi tamten stan nas to wygląda tak jak wygląda bo przez lata prowadziły przez ostatnie można powiedzieć no blisko no po wojnie właściwie to to to się zadziało ale prowadziły gospodarkę Leśną dzięki której ten lat tak wygląda jak wygląda i są dokumenty są plany urządzenia lasu które podlegają ocenie środowiskowej jest postępowanie które Oceń jak ewentualne wycinki w tych lasach Jak pozyskanie drewna w tych lasach wpływa na środowisko i tu postępowanie środowiskowym przecież mogą brać udział Organizacje ekologiczne one są konsultowane każdy może tam uwagi i to się dzieje zgodnie z prawem zgodnie z najlepszą wiedzą zgodnie z planem urządzania lasu to nie jest tak że ktoś idzie i wycina 100% lasu tylko jest prowadzona bieżąca gospodarka są odnowienia na na miejsce jednego wyciętego drzewa rośnie setki innych i trzeba też pamiętać o jednym że nam się wszystkim wydaje w Polsce oczywiście parki narodowe to jest najwyższa forma ochrony przyrody kiedy na formy ochrony przyrody i może dla wielu szokiem będzie to że także parki narodowe prowadząc swoją działalność także dokonują wycinek chociażby czynnej ochronie przyrody także dochód parków narodowych To jest dowód ze sprzedanego drewna to jest coś normalnego i oczywiście można pojechać ale tam trzeba zobaczyć głos naukowców trzeba to obrazki robią wrażenie tak robią wrażenie na mnie też nie chciałbym żeby tak to wyglądało stąd Prośba do Dyrekcji regionalnej do lokalnych Leśników żeby jeszcze ściśle przestrzeganie procedur tam gdzie te procedury nie są przestrzegane oczywiście głęboko wyjaśnione ale też nie możemy poddać się tej narracji jakoby tam była jakaś nie wiem pierwotna puszcza bo to są lasy właśnie dzięki temu powstałe dzięki temu są w takim stanie że była Prowadź do Darka Leśna właśnie przez lasy państwowe zgodnie z tą najlepszą wiedzą tej można powiedzieć największe instytucji ochrony przyrody