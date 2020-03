WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

poradnik kupującego + 2 słuchawkielektronika Patryk Wieczorek 1 godzinę temu Wybierz swoje słuchawki. Liczy się wygoda i jakość dźwięku Dobre słuchawki powinny odpowiadać naszym potrzebom i być dopasowane do czynności, które wykonujemy. Innego modelu potrzebują gracze komputerowi, a innego chociażby sportowcy, lubiący ćwiczyć w rytm ulubionych piosenek. Wygodne i dyskretne modele nie tylko do domu (Shutterstock.com) W tekście umieszczone zostały boksy promocyjne naszych Partnerów Dlatego warto zastanowić się nie tylko nad mocą i jakością dźwięku, ale również ich budową oraz przeznaczeniem. Pomyśl, czy potrzebujesz modelu nausznego czy dousznego, jak długi powinien być kabel i czy słuchawki w ogóle powinny go mieć. Wszystko zależy oczywiście od ich przeznaczenia. Słuchawki do smartfona W przypadku słuchawek "w teren" najlepiej będzie wybrać niewielkie modele, które w razie potrzeby można zwinąć i schować do kieszeni. Dlatego dobrym wyborem będą dyskretne słuchawki douszne lub bardziej stabilne modele dokanałowe, które dodatkowo zapewniają o wiele lepsze wygłuszenie dźwięków otoczenia. Co dla sportowców Osoby aktywne muszą wybrać modele, które nie będą wypadać z uszu mimo regularnych wstrząsów. W tej sytuacji warto mieć model z uchwytem zakładanym za ucho lub pałąkiem przebiegającym na szyi z tyłu głowy. Dodatkowo warto wybrać lekkie modele, które nie będą krępować ruchów. Dlatego warto zastanowić się nad bezprzewodowymi modelami, łączącymi się za pośrednictwem sieci Bluetooth. Nowoczesne modele nie są już tak drogie jak jeszcze kilka lat temu. Dla zapalonych melomanów Słuchawki nauszne z dobrym poziomem tłumienia dźwięków otoczenia to sprzęt, który doskonale spisze się podczas słuchania ulubionej muzyki w domowym zaciszu. Możesz używać ich podczas domowych prac, gdy chcesz posłuchać audiobooka lub podcastu, a boisz się, że domowy hałas zagłuszy audycję. Słuchawki z odpowiednio długim kablem lub modele bezprzewodowe mogą przydać się również podczas wieczornego oglądania telewizji, gdy nie chcesz obudzić drugiej połówki. Słuchawki do komputera Zarówno profesjonalni, jak i niedzielni gracze potrzebują maksymalnego wytłumienia odgłosów otoczenia, a także dźwięku przestrzennego, dzięki któremu podczas rozgrywki będą w stanie wspomagać się nie tylko wzrokiem, ale również słuchem. Dobrej jakości słuchawki w porę ostrzegą, czy przeciwnik nadbiega zza pleców lub z flanki. Podczas rozgrywek online liczy się również dobry kontakt z resztą drużyny, dlatego dobrym posunięciem będzie zakup słuchawek z mikrofonem zewnętrznym, który zapewni odpowiednią jakość dźwięku bez zbędnych szumów. Na co zwrócić uwagę przy zakupie Poza wygodą i funkcjonalnością słuchawki powinny również oferować doskonałą jakość dźwięków. Zależy ona od kilku czynników. Najważniejsze z nich to pasmo przenoszenia czułość oraz impedancja. Pasmo przenoszenia, zwane również częstotliwością informuje nas o tym jaki zakres dźwięku jest w stanie emitować głośnik słuchawek. Najczęściej jest to od 20 do 20000 Hz czyli pełen zakres słyszalności ludzkiego ucha. Niektóre słuchawki są w stanie emitować dźwięk poniżej dolnego pułapu, co daje jeszcze lepsze wrażenia słuchowe. Czułość wyrażana w decybelach informuje o głośności słuchawek przy dostarczeniu im 1 mW prądu. Im wyższy poziom, tym lepiej współdziałają nawet z mniej wydajnymi muzycznie sprzętami. Impedancja słuchawek zależy natomiast od ich przeznaczenia. Zwykłe modele oscylują w granicach 30 Ohm, te bardziej zaawansowane oferują nawet dziesięciokrotnie więcej, dając w zamian znacznie lepszą jakość. W tekście umieszczone zostały boksy promocyjne naszych Partnerów