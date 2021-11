WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

poradnik kupującego + 2 rejestrator jazdywideorejestrator Paulina Tokarska Dzisiaj, 08-11-2021 12:23 Wybieramy wideorejestrator samochodowy. Na jakie parametry należy zwrócić uwagę przy zakupie Wideorejestrator to od lat jeden z najlepszych przyjaciół kierowcy. Dzięki tego typu urządzeniom można nagrywać przebieg trasy. W razie zdarzenia drogowego zapewnią one twarde dowody, które pomogą rozstrzygnąć spór o winie. Taki sprzęt należy jednak kupić z głową. Na co zwracać uwagę przy wyborze wideorejestratora? Na te pytania odpowiemy w poniższym poradniku. Rejestrator jazdy przyda się podczas jesiennych tras Źródło: Shutterstock Wideorejestratory pozwalają uchwycić niebezpieczne zdarzenia drogowe, chronią użytkownika przed fałszywymi oskarżeniami o winie czy próbami wyłudzenia odszkodowania. Pomagają także zarejestrować osoby, które uszkodziły pojazd i nie miały wystarczającej odwagi cywilnej, by przyznać się do błędu. Na rynku jest obecnie spory wybór urządzeń i czasami wydaje się, że zakup wideorejestratora jest skomplikowany. Nic bardziej mylnego - wystarczy zwrócić uwagę na kilka parametrów. Pierwsza i najważniejsza kwestia to matryca i oferowana przez nią rozdzielczość nagrywania. Matryca to w dużym uproszczeniu element, do którego przedostaje się światło z obiektywu i dzięki temu może on rejestrować obraz. Rozdzielczość matrycy ma ogromne znaczenie, ponieważ im jest ona większa, tym lepiej przekłada się to na ostrość obrazu, a to z kolei pozwala dostrzec detale. Istotnymi szczegółami mogą być znaki drogowe na odcinku poprzedzającym miejsce zdarzenia, twarz wandala, któremu "przeszkadzał" samochód, czy tablice rejestracyjne pojazdu, którego kierowca zachowywał się w sposób nieodpowiedzialny. Obecnie na rynku są już wideorejestratory nagrywające w rozdzielczości 4K - czyli 3840 x 2160 pikseli. Jednym z takich produktów jest Lamax T10, który zapewnia nagrywanie z prędkością 30 klatek na sekundę oraz 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości FullHD. Druga, istotna kwestia to kąt widzenia obiektywu - im szersze pole widzenia, tym lepiej dla użytkownika. Dzięki temu będzie można uchwycić znacznie więcej szczegółów i okoliczności danego zdarzenia. Przeważnie producenci oferują kamery o kącie widzenia w przedziale od 121 do 150 stopni, ale są również urządzenia zapewniające kąt widzenia 180 stopni. Takim wideorejestratorem jest Garmin Dash Cam Tandem. Co ważne, posiada on dwie kamery - jedna nagrywa to, co dzieje się przed pojazdem, a druga jest odpowiedzialna za rejestrowanie wydarzeń w jego kabinie. Trzeci punkt to dodatki w postaci modułu GPS oraz czujnika przeciążeń, który aktywuje nagrywanie po wykryciu ruchu. Te dobrodziejstwa zazwyczaj idą w parze i znajdziemy je w większości oferowanych kamer. Moduł GPS pozwala umieścić zdarzenie w czasie i przestrzeni, a także określić prędkość, z jaką się poruszaliśmy. Przy zakupie urządzenia z wyświetlaczem o odpowiednio dużym ekranie, moduł GPS może także dostarczać informacje do inteligentnego systemu informowania. Tutaj warto zwrócić uwagę na rejestrator Navitel MR450 GPS, który ma wyświetlacz o przekątnej aż 5,5". Takie parametry pozwalają na łatwą obsługę menu, a także przekazywanie informacji z bazy ostrzeżeń. Baza ta zawiera informacje o fotoradarach, mobilnych kamerach czy buspasach. Miłym dodatkiem w przypadku tego produktu jest tylna kamera z obiektywem o kącie nagrywania 100 stopni. Wspomniany wcześniej czujnik przeciążeń ma dwa zadania. Pierwsze z nich to natychmiastowe zabezpieczenie materiału nagranego przed zdarzeniem. Dzięki temu nie zostanie on nadpisany. Druga zaleta takiego czujnika to automatyczne uruchomienie kamery podczas postoju pojazdu, kiedy jest ona w trybie uśpienia. Jeśli tylko czujnik wykryje ruch pojazdu wynikający na przykład z uderzenia, to automatycznie uruchomi nagrywanie. Na rynku są dostępne zestawy takie jak na przykład MIO Mivue M760 Dual, który został stworzony z myślą o motocyklistach, ale z powodzeniem może być stosowany również w samochodzie. Tutaj sensor przeciążeń jest trzyosiowy i rejestruje kierunek uderzenia. Dane są zapisywane w formie diagramu falowego, który pozwoli odtworzyć przebieg zdarzenia. Shutterstock Wybierz sprzęt oferujący wysoką jakość nagrywania Źródło: Shutterstock Jakie jeszcze funkcje mogą znaleźć się w wideorejestratorach? Obecnie większość urządzeń ma tak zwany tryb nocny, który pozwala na wysokiej jakości nagrywanie w niekorzystnych warunkach oświetlenia. Jego działanie różni się w zależności od jakości optyki i matrycy. Przed zakupem warto przeznaczyć chwilę czasu na poszukiwania przykładowych nagrań, które zazwyczaj można znaleźć w serwisach streamingowych. Materiał z rejestratora zazwyczaj jest zapisywany na karcie, ale na przykład w MIO przewidziano 32 GB wbudowanej pamięci. Niektórzy producenci stosują rozbudowane funkcje komunikacji. W wymienionych wcześniej propozycjach znajduje się moduł Wi-Fi, który pozwala nie tylko na łatwy i szybki przesył danych, ale również na natychmiastowe odtworzenie materiału przy pomocy smartfona czy zmianę ustawień poprzez dedykowaną aplikację producenta. Ostatnia kwestia to zasilanie i tutaj panuje mnogość rozwiązań. Niektóre rejestratory oferują jedynie możliwość podłączenia do gniazda zapalniczki lub korzystanie z wbudowanej baterii. Są także urządzenia umożliwiające połączenie do instalacji elektrycznej samochodu i tak jest w przypadku propozycji od Garmina i MIO. Taki rodzaj zasilania sprawia, że kamera będzie stale czuwać nad bezpieczeństwem pojazdu. Jak widać, zakup odpowiedniego urządzenia może być łatwy i przyjemny, jeśli tylko wiadomo, na co należy zwrócić uwagę. Ostateczny wybór zależy od zasobności portfela, ale czasem lepiej zainwestować nieco więcej gotówki w zaawansowane rejestratory. Odpowiedni jakościowo produkt pomoże w dochodzeniu swoich praw w razie zdarzenia drogowego, a także pozwoli spać spokojnie, gdy pojazd będzie czekał na parkingu na kolejny dzień pełen drogowych wyzwań. 