laptop + 2 ultrabookelektronika Patryk Wieczorek 6 godzin temu Partnerem treści jest Huawei Wybieramy laptop pod choinkę. Ultrabooki Huawei z dyskiem SSD Dobry laptop to doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób, które pracują zdalnie, ale również dla tych, którzy dużo podróżują i muszą mieć ciągły dostęp do najważniejszych plików. Odpowiedni sprzęt powinien być wydajny i szybki, tak by praca była możliwie jak najbardziej komfortowa. Share Ultrabook łączy w sobie wydajne podzespoły i doskonałą jakość wykonania Źródło: Huawei Dlatego osoby, które żyją w ciągłym biegu zamiast laptopa powinny zdecydować się na praktycznego ultrabooka. Doskonale sprawdzi się zarówno w domu, jak i w podróży. Szeroką ofertę znajdziesz w internetowym sklepie Huawei.pl, poza atrakcyjnymi cenami na sprzęt skusi cię również darmowa dostawa kurierska. Laptopy i ultrabooki Różnica między tymi dwoma sprzętami jest całkiem spora i każdy z nich sprawdzi się w innych sytuacjach. Laptop to wygodny i bardziej mobilny zamiennik dla komputera stacjonarnego, a ultrabook jest jeszcze bardziej mobilny, lżejszy i cieńszy, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednio mocnych podzespołów. To sprzęt stworzony z myślą o osobach, które dużo podróżują i nie chcą obładowywać się większym i nieporęcznym sprzętem. Idealny w podróż Ultrabooki od Huawei to kwintesencja lekkości i smukłości, o czym świadczy model Huawei MateBook X. Sprzęt jest niewielki, kompaktowy, po złożeniu zajmuje bardzo niewiele miejsca. Waży zaledwie niecały kilogram, a wykonany jest z należytą pieczołowitością. Metalowa i sztywna konstrukcja nie rysuje się i nie zagina, nie musisz więc martwić się, że podczas podróży sprzęt się uszkodzi. Po złożeniu ultrabook ma grubość zaledwie 13,6 mm, więc z łatwością zmieścisz go do torby czy plecaka. Huawei Pomyśl o praktycznym prezencie na święta Źródło: Huawei Minimalizm tyczy się również ekranu, który pozbawiono grubych i niepraktycznych ramek. Huawei MateBook X mimo swoich kompaktowych rozmiarów może poszczycić się sporym jak na swoje wymiary ekranem 13 cali o rozdzielczości 3000 x 2000 px, który dodatkowo jest dotykowy. Jak przystało na laptop z wyższej półki, nie zabrakło w nim również innych nowoczesnych udogodnień. Przycisk zasilający wyposażono w czytnik linii papilarnych, który rozpozna właściciela i przy włączeniu komputera od razu zaloguje się do systemu. Dzięki opcji Huawei Share możesz "przenieść" ekran swojego smartfona na ultrabook i obsługiwać ją z poziomu laptopa łatwo przeglądając ustawienia czy też wygodnie przenosząc pliki między jednym urządzeniem a drugim tak, jakby były to po prostu osobne okna. Wydajny i szybki Aby jeszcze bardziej przyspieszyć pracę, warto postawić na model z szybkim dyskiem SSD, który jest już standardem w ultrabookach z wysokiej półki. Przede wszystkim zapewnia zwiększoną odporność na wstrząsy i inne uszkodzenia ze względu na swoją budowę, w której nie ma ruchomych elementów. Ze względu na swoją budowę dysk działa bezszelestnie, co w połączeniu z wydajnym systemem chłodzącym sprawia, że czasem ciężko stwierdzić, czy sprzęt jest włączony – nie wydaje żadnego dźwięku nawet podczas intensywnej pracy. W nieco bardziej przystępnym cenowo segmencie znajdziemy również urządzenia z dyskami SSD. Ultrabook Huawei Matebook 13 2020 jest najlepszym przykładem tego, jak nowoczesna i miniaturyzacja sprzętu nie musi oznaczać wyrzeczeń. Mimo kompaktowych wymiarów i 13-calowego ekranu, sprzęt jest bardzo wygodny w obsłudze. Wyposażono go w sporej wielkości klawiaturę wyspową, gdzie wszystkie przyciski są umieszczone w dosyć sporym odstępie od siebie. Jeśli połączyć to z matrycą IPS o bardzo dobrym odwzorowaniu barw i solidnymi podzespołami, zyskujemy sprzęt, który sprawdzi się nie tylko do pracy. Jeśli szukasz sprzętu, który sprawdzi się zarówno w domu, jak i w podróży, warto zwrócić uwagę na najlepszy dostępny segment. Ultrabooki to lekka i wytrzymała alternatywa, która zyskuje coraz większe grono zwolenników.